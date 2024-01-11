"Приватбанк" повідомив про появу "конвертів" — подробиці

Державний "Приватбанк" запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами за назвою "Конверт".

Про це повідомила пресслужба банку.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, "Конверти" є дуже зручним фінансовим інструментом, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.

Приватбанк повідомив про появу конвертів Фото: Приватбанк

Як відкрити свій "конверт" в Приват24

Потрібно зайти у відповідне меню "Конверти" чи меню "Гаманець"

"Для того аби швидко зібрати необхідну суму донатів, треба додати до конверта опис збору, зображення та поширити посилання на "Конверт" в соціальних мережах", — пояснюють фахівці.

Приватбанк повідомив про появу конвертів Фото: Приватбанк

Поповнити його можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.

Крім цього, для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.

Нова послуга у Приватбанку Фото: Приватбанк

У "Приватбанку" уточнили, що кошти з "Конверта" можна витрачати напряму, не переводячи їх на картку, додавши його в гаманець Google Pay чи Apple Pay.

Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.

Додамо, що в Україні стане простіше розрахуватися карткою в магазині. Від 1 січня набула чинності нова норма постанови уряду щодо обов'язку роздрібних торгівців встановлювати POS-термінали для безготівкових розрахунків.

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