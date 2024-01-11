"Приватбанк" повідомив про появу "конвертів" — подробиці

У "Приватбанку" з'явилася нова послуга.
Державний "Приватбанк" запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами за назвою "Конверт".
Про це повідомила пресслужба банку.
За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, "Конверти" є дуже зручним фінансовим інструментом, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.
Як відкрити свій "конверт" в Приват24
Потрібно зайти у відповідне меню "Конверти" чи меню "Гаманець"
"Для того аби швидко зібрати необхідну суму донатів, треба додати до конверта опис збору, зображення та поширити посилання на "Конверт" в соціальних мережах", — пояснюють фахівці.
Поповнити його можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.
Крім цього, для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.
У "Приватбанку" уточнили, що кошти з "Конверта" можна витрачати напряму, не переводячи їх на картку, додавши його в гаманець Google Pay чи Apple Pay.
Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.
Додамо, що в Україні стане простіше розрахуватися карткою в магазині. Від 1 січня набула чинності нова норма постанови уряду щодо обов'язку роздрібних торгівців встановлювати POS-термінали для безготівкових розрахунків.
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