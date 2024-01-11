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В Україні засудили знахарку, яка "перетворювала" гроші на деревину

В Україні засудили знахарку, яка "перетворювала" гроші на деревину

В Україні засудили шахрайку

На суді підозрювана провину визнала.

У Донецькій області до іспитового терміну позбавлення волі засудили жінку, яка представлялась знахаркою та після "обряду очищення" замість грошей віддавала своїм клієнткам деревину. 

Про це йдеться у вироку Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (назва суду недекомунізована - ред.). 

За даними суду, 6 вересня 2023 року підозрювана у місті Покровськ Донецької області представилась знахаркою та заявила, що знімає пороби з грошей. Це зацікавило одну із місцевих жительок. Потерпіла винесла з будинку 32 тис. грн для проведення "обряду очищення та зняття поробів". 

Після "очищення" 32 тис. грн "перетворились" на кору дерева, яку підозрювана віддала потерпілій. 

8 січня 2024 року підозрювана та потерпіла уклали угоду про примирення. 

Суд визнав жінку винною за ч.2 ст.190 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, тернопільська ворожка у змові з адвокатом виманила у керівника медцентру 300 тисяч доларів.

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