Игнат рассказал, каким оружием россияне будут атаковать Украину

Появление нового вооружения в России может стать вызовом для Украины.

Россия во время атак на Украину будет делать ставку на беспилотники "Shahed-136", а также новые баллистические ракеты, полученные от Ирана.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Неизвестно, каким будет темп производства новых дронов, поэтому можно ожидать, что Россия будет продолжать использовать свои имеющиеся вооружения, в частности "Shahed-136", для атак на Украину", — сказал он.

Второй составной частью вооружения, которое противник в ближайшем будущем попытается использовать против Украины, по словам Юрия Игната, могут стать баллистические ракеты, которые Тегеран планирует передать Москве. Он отметил, что появление нового вооружения у России может стать вызовом для Украины.

Ранее стало известно, что Северная Корея может продать России твердотопливную ракету KN-23, которая по своим свойствам подобна ракете "Искандер" — баллистическая ракета малой дальности.

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