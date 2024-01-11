В семье Ирины Федишин случилось горе

Украинская певица Ирина Федишин сообщила, что в ее семье случилось горе.

Печальной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Исполнительница сообщила, что на 85 году жизни умерла ее бабушка Евгения. Для Ирины Федишин это болезненная потеря. Артистка говорит, что все свое детство она провела с бабушкой, поэтому именно с ней связано немало приятных воспоминаний.

Ирина Федишин с бабушкой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Сегодня, на 85 году жизни, не стало моей бабушки Евгении…Трудно подобрать слова. Это была бабушка, с которой я провела свое детство. Много воспоминаний и самых теплых моментов: самые вкусные блюда, самые теплые праздники, самые заботливые руки, самое доброе сердце., люблю тебя, моя бабушка… Благодарю тебя за все… Покойся с Богом, вечная память", — написала певица.

Бабушка Ирины Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Пока артистка вынуждена поставить на паузу свой концертный тур, ведь возвращается домой, чтобы провести бабушку в последний путь. Ирина Федишин также вынуждена выступления в Луцке и Ровно перенести на другие даты.

Семья Ирины Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Возвращаюсь домой провести родного человека в последний путь. Сегодняшний концерт в Луцке и завтрашний в Ровно перенесен на новые даты", — сообщила артистка.

Семья Ирины Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, 9 января ушел из жизни украинский певец Виталий Белоножко. Родные артиста уже сообщили, где и когда пройдет прощание с легендарным артистом.

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