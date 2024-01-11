У родині Ірини Федишин сталося горе

Українська співачка Ірина Федишин повідомила, що в її родині сталося горе.

Сумною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. Виконавиця повідомила, що на 85 році життя померла її бабуся Євгенія. Для Ірини Федишин це болісна втрата. Артистка говорить, що все своє дитинство вона провела з бабусею, тож саме з нею пов'язано чимало приємних спогадів.

Ірина Федишин із бабусею / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Сьогодні, на 85 році життя, не стало моєї бабусі Євгенії…Важко підібрати слова. Це була бабуся, з якою я провела своє дитинство. Багато спогадів і найтепліших моментів: найсмачніші страви, найтепліші свята, найтурботливіші руки, найдобріше серце. Найрідніша і найкраща, люблю тебе, моя бабусю… Дякую тобі за все… Спочивай з Богом, вічна пам'ять", - написала співачка.

Бабуся Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Наразі артистка вимушена поставити на паузу свій концертний тур, адже повертається додому, аби провести бабусю в останню путь. Ірина Федишин також вимушена виступи в Луцьку та Рівному перенести на інші дати.

Родина Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Повертаюся додому провести рідну людину в останню дорогу. Сьогоднішній концерт у Луцьку та завтрашній у Рівному перенесено на нові дати", - повідомила артистка.

Родина Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, 9 січня пішов з життя український співак Віталій Білоножко. Рідні артиста вже повідомили, де та коли відбудеться прощання з легендарним артистом.

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