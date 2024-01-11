Скільки ракет може виробляти Росія: у ГУР розповіли про проблеми РФ

Оборонна промисловість Росії здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів 122 та 152 мм на рік.

Росія не змогла 2023 року повністю забезпечити потреби своєї армії. Дефіцит боєприпасів склав близько пів мільйона снарядів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю для "УП".

За його словами, спочатку окупанти возили снаряди з Білорусі, далі закупляли їх в Ірану, а потім пішли великі партії з Північної Кореї.

Скібіцький додав, що в Україні знають, якими маршрутами перевозили ворожі снаряди, на яких складах їх зберігають і як їх далі доправляють на фронт.

Водночас протягом 2024 року Москва планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.

"Наша оцінка – в РФ буде залишатись дефіцит на такому ж рівні, 500 тисяч боєприпасів, і вона буде намагатись десь їх знайти", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що Росія під час атак на Україну зараз робитиме ставку на безпілотники "Shahed-136", а також на нові балістичні ракети, отримані від Ірану.

Читайте також: