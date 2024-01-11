До Росії з Ірану прибув новий вантажний борт: що відомо

Ввечері 10 січня, до агресорки Росії з Ірану прибув новий вантажний борт. Може йтися про постачання безпілотників Shahed та запчастин до них. Тож запуски ворожих дронів-камікадзе, ймовірно, триватимуть.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, прибуття борту з Тегерану до Москви може свідчити про продовження постачання як самих безпілотників, так і запчастин до них.

"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває. Це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими найімовірніше через погодні умови, бо дрони бояться сильного холоду", - розповіла Гуменюк.

Разом з тим, наголошує Гуменюк, точкові удари по Україні не припиняються. Росіяни використовують дрони навіть у мінімальній кількості.

"Терор триває і намагання ворогом тримати в напруженні системи протиповітряної оборони, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися, розслаблятися зарано", - наголошує представниця ЗСУ.

Нагадаємо, видання Sky News із посиланням на джерело у сфері безпеки повідомило, що Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні. Дальність польоту нового Shahed-107 – до 1500 км. Він буде оснащений трансмітером для передавання відео.

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