Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні – Sky News

Дальність польоту нового дрона Shahed-107 – до 1500 км. Він буде оснащений трансмітером для передавання відео.

Іран розробив нову модель дрона-камікадзе Shahed-107 для війни Росії проти України. Окрім того, Тегеран близький до передавання Москві ракет класу "земля-земля".

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерело у сфері безпеки.

Співрозмовник видання повідомив, що Іран вже міг запропонувати Росії декілька одиниць спеціально розробленого безпілотника в межах угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 млн дол.

Характеристики дрона Shahed-107

Новий дрон-камікадзе Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним "хвостом". Цей дрон завдовжки близько 2,5 м і має розмах крил у 3 м, завдяки чому БПЛА можна запускати з транспорту. Дальність польоту Shahed-107 – до 1500 км.

Також передбачається, що дрон-камікадзе буде оснащений трансмітером для передавання відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати задля ідентифікації цілей на лінії фронту, щоб завдавати ураження іншими дронами або системами озброєння.

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Джерело видання повідомило, що Сили безпеки Ірану провели випробування з росіянами на авіабазі в центральній частині своєї країни. Зокрема, були випробувані безпілотники Shahed-107 і Shahed-136.

Співрозмовник також поінформував, що Росія очікує невдовзі отримати від Ірану високоточні ракетні комплекси класу "земля-земля". Йдеться про ракети з дальністю понад 300 км.

Нагадаємо, напередодні в Мережі з'явилася інформація про те, що Сили оборони України збили перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Однак у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наразі не можуть підтвердити ці дані.

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