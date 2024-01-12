В ГУР вказали на серйозну проблему Росії щодо виробництва ракет

Росія для ударів по Україні використовує щойно виготовлені "високоточні" ракети, адже не може відновити довоєнні запаси.

Німецьке видання Welt написало, що Росія нібито може вийти на рівень виготовлення 200 ракет на місяць 2024 року, а також випускає 2 млн боєприпасів великого калібру на рік.

Це прокоментував представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Якщо ми говоримо про запаси ракетного озброєння, зокрема, умовно "високоточного", як вони його називають, то все, що вони виробляють, фактично відразу й використовується для продовження цієї злочинної війни проти України. Вийти на запаси рівня до повномасштабного вторгнення, довоєнного вони не можуть", - сказав Юсов.

Водночас розвідка каже, що у росіян досі залишається значний потенціал — вони намагаються нарощувати виробництво різної номенклатури. Це загрожує Україні й потребує додаткових заходів підтримки для захисту українського неба, систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Хоча плани відрізняються від результатів. Але, звичайно, певне посилення оборонного комплексу в них присутнє", - зазначив представник української розвідки.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що оборонна промисловість Росії здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів 122 та 152 мм на рік. Водночас Росія не змогла 2023 року повністю забезпечити потреби своєї армії. Дефіцит боєприпасів склав близько пів мільйона снарядів.

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