У них глубокие корни: забытые украинские имена для мальчиков и девочек

Если вы ищете красивое древнее имя своего ребенка, предлагаем просмотреть этот перечень.

О забытых украинских мужских и женских именах рассказал TikTok пользователь под ником @sydorenko91.

Старинные украинские имена для мальчиков

Калений происходило от сочетания греческих слов, означавших "красивый" и "побеждать". В украинском языке также существовал еще один вариант – Калиник. Существует мнение, что имя произошло от названия украинского хлеба с ягодами калины ("каленик").

Капитон еще одно забытое украинское имя, имеющее греческое происхождение. От латинского слова "caput" оно означает "голова".

Ждан древнеславянское мужское имя, означающее "ожидаемый", "желанный". От этого имени даже произошли некоторые древние украинские фамилии.

Митрофан древнее имя греческого происхождения, которое можно перевести как "матерью явлений".

Евсий старое украинское мужское имя, означающее "богоугодный", "благочестивый". До сих пор популярно в церковных кругах, а вот в мирской жизни практически исчезло.

Харитон имя, которое происходит от греческого слова, что означает "щедрый", "благосклонный". Любопытно, что это имя было эпитетом бога Зевса. По другим источникам оно переводится как "хороший" и происходит от названия богинь обаяния харит.

Тодыр – древний вариант имени Теодор. Оно означает "Божий дар", "подаренный Богом".

Калистрат имя греческого происхождения, которое можно перевести как "красивый воин".

Верен славянское имя, означающее "верный".

Марк христианское мужское имя, которое было очень популярно среди украинцев. Происходит от латинского глагола, который означает "чувствовать себя дряблым". До наших дней дошел его сокращенный вариант Марк.

Мусий древнееврейское имя, которое являлось народной формой имени "Моисей". От него ушло несколько украинских фамилий.

Демко украинское имя, которое происходит от имени Дамиан, Демьян. Было народным, более популярным вариантом, позже исчезшим.

Корней мужское имя, которое являлось народной формой более канонического Корнелия. Происходит от старославянского древнего рода Корнелиев, но его происхождение неизвестно.

Улас, иногда звучало как Влас. Христианское мужское имя, которое происходит от латинского слова "шепелявое". Существует еще одна версия толкования этого имени – от старославянского слова "волос".

Ярема традиционное украинское имя для мужчин, иногда звучало как Верема. Было образовано от библейского пророка Веремии, а его имя в свою очередь означает "Бог возвеличить".

Наум имеет древнееврейское происхождение. Его можно перевести как "радующий". Происходит от библейского пророка Наума, предсказывающего гибель Ниневии.

Старые украинские имена женские

Текля редкое украинское имя греческого происхождения, довольно популярное на территории современной Украины в начале XX века. Есть версия, что оно происходит от греческих слов "Бог" и "слава".

Харитина христианское женское древнее имя. Имеет греческое происхождение и переводится как "изощренная".

Маина очень редко сегодня украинское женское имя, которое дословно можно перевести как "рожденная в мае" (в древности наши предки называли этот месяц май от слова "маиться" — "квисты", "зеленить").

Афия – древнее имя, происхождение которого, к сожалению, было потеряно с веками. Некоторые ученые считают, что оно может означать "возрастную книгу".

Мартка – народный вариант имени Марта. Это христианское имя, имеющее греческое и латинское происхождение. Означает "владычица", "госпожа".

Фросина народный вариант христианского имени Ефросинья. Связано с древней греческой культурой. Может переводиться как "радостная", "красивая".

Тереса народный вариант имени Тереза. Происхождение имени неизвестно. Но существует версия, что оно произошло от греческого слова, которое переводится как "жать".

Лукина происходит от христианского имени Лукия. В народе был распространён именно первый вариант. Происходит от римского личного имени Луций, что означает "свет".

Орислава древнеславянское имя. Также был известен еще один вариант, сохранившийся до наших дней – Арина. Означает "Ярина слава" или "проставляющая Яра".

Минодора в местных говорах можно было часто встретить варианты Минодора или Минадора. Можно перевести как "стремящаяся независимости"

Юстина редкое женское имя латинского происхождения, которое можно перевести как "справедливое".

Ясения можно было встретить вариант Есения. Древнеславянское имя, означающее "ясное небо". Сокращенно девочку называли Еся, Еся, Яся.

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