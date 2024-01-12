Медведєв пригрозив Сунаку "обстрілом у центрі Києва" через допомогу Україні

Експрезидент Росії Медведєв на тлі візиту прем'єра Британії до України назвав британців одвічними ворогами і заявив, що ситуація може опинитися на межі війни.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що по прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку можуть вдарити касетними снарядами в центрі Києва.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Як би поставилася Західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода?" - написав Медвєдєв.

Вочевидь, Медведєв "забув", що саме Росія завдає ударів по мирних мешканцях України. Він також назвав британців "одвічними нахабними ворогами" Росії і вказав, що Британії оголосять війну, якщо вона розташує свої війська в Україні.

"Розміщення їхнього офіційного військового контингенту на Україні означатиме оголошення війни нашій країні", - сказав він.

Раніше експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Британія є однією з країн, яка може направити до нашої країни свої Збройні сили, якщо Україна програватиме у війні з РФ.

Візит Ріші Сунака до України 12 січня

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня прибув до України. Він планує виступити у Верховній Раді. Крім того, прем'єр Британії підпише з президентом Володимиром Зеленським британсько-українську угоду про співробітництво в галузі безпеки. Йдеться про обмін розвідувальними даними, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

Також Велика Британія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів (більше ніж 3 млрд доларів) у 2024-2025 роках. Близько 200 млн фунтів стерлінгів (понад 255 млн доларів) буде витрачено на дрони, які переважно будуть вироблені у Великій Британії. Ще 18 млрд фунтів стерлінгів (майже 23 млрд доларів) можуть виділити на гуманітарну допомогу, підтримку у зміцненні енергетичної інфраструктури України та додаткове фінансування онлайн-навчання англійській мові.

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