У Британії зробили заяву про військову допомогу Україні 2024 року

Девід Кемерон прокоментував подальшу військову допомогу Україні.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна не зменшить військову допомогу Україні 2024 року, ба більше, переведе її на багаторічну основу.
Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.
"Так, і я думаю, що потенційно ми могли б його навіть збільшити. Ми дивимось на те, які елементи витрат можна було б перевести на багаторічну основу", – відповів він на запитання, чи очікує він збереження такого ж рівня підтримки 2024 року.
Велика Британія 2022 і 2023 роках надала Україні військову допомогу на суму 2 млрд фунтів стерлінгів – понад 427 млрд грн.
Кемерон також додав, що Британії потрібно значно збільшити виробництво зброї та військового обладнання.
За його словами, це потрібно не тільки для допомоги Україні, але й для власних інтересів Британії "у світі, який став небезпечнішим".
Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що Франція і Британія підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти вторгнення Росії.
Читайте також: