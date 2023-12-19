Франція і Британія підтримуватимуть Україну, важливо, щоб Путін програв – Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що Франція і Британія підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти вторгнення Росії.

Про це він заявив 19 грудня після переговорів у Парижі з французькою колегою Катрін Колонна, пише AFP.

"Британія і Франція були твердими прихильниками України і залишатимуться ними стільки, скільки буде потрібно... Я не сумніваюся, що ми можемо зробити так, щоб Путін програв, і дуже важливо, щоб він програв…Ми повинні бути абсолютно твердими в тому, як ми підтримуємо Україну", – наголосив Кемерон.

Девід Кемерон і Катрін Колонна підкреслили, що Британія і Франція залишаються на одній хвилі щодо основних міжнародних питань, включно з питанням війні в Україні і на Близькому Сході.

Нагадаємо, Британія пообіцяла Україні посилення флоту та гарантії безпеки – готується 10-річна угода.

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