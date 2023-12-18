У Туска повідомили, чому буде важко розблокувати кордон з Польщею

Новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак звинуватив попередню владу в бездіяльності через блокаду кордону з Україною. Він назвав протест "гордіївим вузлом", який буде "дуже важко розв’язати".

Про це Климчак сказав в ефірі Polsat News, повідомляє PAP.

За його словами, протест — "гордіїв вузол" — "затягувався з кожним днем бездіяльності попередників".

"Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні", — сказав міністр.

Климчак також повідомив, що через кілька днів у нього відбудеться зустріч з українським колегою Олександром Кубраковим. Крім того, щодня він розмовляє з протестувальниками.

"Ми шукаємо спільний знаменник, з огляду на який можна хоча б призупинити акцію протесту", — наголосив він.

До слова, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримував польських страйкарів. Він заявляв, що стара дозвільна система на вантажні перевезення, яка діяла до літа 2022-го, "добре працювала".

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

Спочатку польські перевізники блокували рух вантажівок у трьох пунктах пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", а потім доєднався КПП "Медика – Шегині". 11 грудня страйкарі розблокували рух вантажівок через "Ягодин – Дорогуськ", але 18 грудня польські перевізники знову заблокували цей пункт пропуску.

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