У Токмаку лунають гучні вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області гримлять гучні вибухи. "Бавовна" лунає на північній околиці міста.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", - написав він.

Нагадаємо, у Токмаку 21 грудня пролунали гучні вибухи. Внаслідок щонайменше трьох "прильотів" загинули декілька російських військових і службовців. Вибухи були там, де ворог розмістив свою адміністрацію та поліцію.

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