В Токмаке раздаются громкие взрывы

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области гремят громкие взрывы. "Бавовна" звучит на северной окраине города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города", — написал он.

Напомним, в Токмаке 21 декабря раздались громкие взрывы. В результате, по меньшей мере, трех "прилетов" погибли несколько российских военных и служащих. Взрывы были там, где враг разместил свою администрацию и полицию.

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