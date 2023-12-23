На фронті загинув відомий український актор

Актор працював у Театрі "Особистості" та знімався у низці серіалів.

На фронті загинув відомий актор театру та кіно Богдан Колесник.

Про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.

"Загинув актор Богдан Колесник", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Також дану інформацію підтвердила кухонній керівник Театру "Особистості" Марія Писаренко.

"Це просто не день... а... немає слів! На фронті загинув актор Богдан Колесник. Який також працював колись у Театр "Особистості", - написала вона.

Актору було 36 років, він народився у Кривому Розі.

Колесник брав участь у зйомках у серіалах СуперКопи, Опер за викликом, Топтун, Маестро та Виходьте без дзвінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами, 3 листопада загинув головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

Крім того, ми раніше інформували, що на війні загинув актор Євген Світличний.

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