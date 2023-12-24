Україна під обстрілом росіян: які області були під ударом - наслідки

Протягом доби низка областей України була під ударом російських окупантів. Ворог обстріляв ракетами, безпілотниками та артилерією.

Яка ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хмельниччина

Вночі під час сигналу повітряної тривоги силами та засобами ППО в межах області знищено ворожий БПЛА типу "Shahed". Щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна - повідомлень не надходило. Дані уточнюються.

Кіровоградщина

Вчора над містом Кропивницьким та Олександрійським районом наші захисники збили 4 ракети. Постраждалих немає. Є руйнування дахів, парканів, авто. Вночі в області збили ворожий дрон, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Чернігівщина

За добу — 15 обстрілів (64 вибухи). Ворог стріляв із мінометів, артилерії, САУ, двічі запускав з гелікоптерів некеровані ракети, запускав FPV дрони. Під обстрілом Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У прикордонному селі постраждало цивільне авто та загорівся нежитловий будинок – через влучання FPV дрона.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили 2 мінометних обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Обстрілів зазнали Середино-Будська (3 вибухи) та Великописарівська (3 вибухи) громади. Внаслідок обстрілу Середино-Будсьої громади пошкоджена будівля будинку культури. Інформація про постраждалих не надходила.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Шалигинська громади. Новослобідська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено магазин.

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Запорізька

Минулої доби окупанти завдали 158 ударів по 23 населених пунктах області. Ворог обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 43 безпілотниками Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Гуляйпільське, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малі Щербаки. 114 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Роботиного, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину з артилерії. А ще скерував 9 дронів-камікадзе.

Дісталося районному центру, Марганецькій і Покровській сільській громадам. Постраждав 49-річний чоловік. Із мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням його доправили до лікарні.

Пошкоджені два підприємства, адміністративна будівля, 9 приватних будинків, пʼятиповерхівка, два гаражі, парник, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач та газогін. Сили ППО за добу збили ракету у Дніпровському районі й 6 БпЛА на Криворіжжі, Дніпровському та Синельниківському районах. Уламками БпЛА, що впали в Іларіонівській громаді Синельниківщини, пошкодили 6 приватних будинків та 2 господарські споруди, зачепило також лінію електропередач. Ніч — тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп'янського району.

Вночі ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Вчора в результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватних домоволодіння і газопровід. Постраждалих немає. Також окупанти здійснили обстріл м. Куп'янськ. Горів приватний будинок. Без постраждалих.

Луганщина

Ворог активно застосовує авіацію і безпілотники, атакуючи наші позиції. Ударів з неба зазнала територія Серебрянського лісництва, де на землі противник не може досягти успіху. Загалом окупанти понад 150 разів відкривали вогонь по українських захисниках та звільнених селах. Дісталося Білогорівці та Невському. За добу противник здійснив 152 обстріли (569 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів — 7 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Георгіївка, с.Новоукраїнка. Пошкоджено 13 житлових будинків, 2 господарчі споруди, 4 цивільних автомобіля, 2 службових автомобіля, вантажний автомобіль, трансформатор, тепловоз, ЛЕП 110кВ, енергоблок 330кВ. За добу на Донеччині: 6 поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136».

Учора ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 88 обстрілів (425 снарядів), з них по м. Херсон — 20 обстрілів (71 снаряд).

Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника. Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель.

Також ворог вдарив про критичній інфраструктурі Херсона. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Під вогнем опинився і один з медичних закладів. У Херсоні через ворожі обстріли постраждали семеро людей. Серед них — 15-річна дитина, яку у стані середньої тяжкості шпиталізували. Чотирьом херсонцям, 39, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу шпиталізували 21-річного чоловіка та жінку 85-років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Вночі 24 грудня російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється. За добу по області 4 людей загинуло, ще 9 - дістали поранення (з них одна — дитина).

Нагадаємо, вночі 24 грудня окупанти атакували Україну дронами. Що відомо - читайте на ТУТ.

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