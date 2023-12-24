Мільйон безпілотників для ЗСУ: Данілов пояснив, наскільки це реально 

Нарощування виробництва безпілотників є дуже важливим завданням для України.

Українські компанії зможуть наступного року виготовити мільйон безпілотників для потреб українського війська.

Про це в етері "Українського радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

З його слів, все більше компаній проходять отримують сертифікацію для виготовлення БПЛА.

"Мільйон дронів – не така вже й велика цифра, оскільки це близько 83 тисяч на місяць. Це не так багато на ту лінію фронту, яка є наразі", – підкреслив секретар РНБО.

Він додав, що нарощування виробництва безпілотників є дуже важливим завданням для України.

"Думаю, після цієї війни наші компанії будуть одними з найкращих у світі за фаховістю щодо БПЛА", – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня заявив, що Україна 2024 року виготовить мільйон дронів для Сил оборони.

В Україні працюють близько 200 компаній із виробництва безпілотників, повідомив 21 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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