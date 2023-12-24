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Збиття трьох російських Су-34: у ЗСУ розповіли про наслідки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Збиття трьох російських Су-34: у ЗСУ розповіли про наслідки

Російський Су-34 / Фото: Associated Press

Наразі Росія намагається з'ясуватися, як Україні вдалося збиті їхні літаки.

Після збиття трьох російських Су-34 на півдні не фіксується активності тактичної авіації та використання керованих авіабомб. 

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у неділю, 24 грудня. 

"На даному етапі не спостерігаємо активності тактичної авіації, як вона була раніше, і використання керованих авіабомб після того інциденту не зафіксовано. Очевидно, що ворог намагається вивчити, яким саме чином було заподіяно йому таких втрат, і вишукує способи протидії", - розповіла вона. 

Нагадаємо, 22 грудня у Повітряних силах повідомили, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ" ДЛЯ РАШИСТІВ! ЗСУ приземлили одразу 3 російських винищувачі Су-34!

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Дата публікації
Перегляди
2705
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