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Сбитие трех российских Су-34: в ВСУ рассказали о последствиях

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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2437
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Сбитие трех российских Су-34: в ВСУ рассказали о последствиях

Российский Су-34 / Фото: Associated Press

Россия пытается выясниться, как Украине удалось сбиты их самолеты.

После сбития трех российских Су-34 на юге не фиксируется активность тактической авиации и использование управляемых авиабомб.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в воскресенье, 24 декабря.

"На данном этапе не наблюдаем активности тактической авиации, как она была раньше, и использование управляемых авиабомб после того инцидента не зафиксировано. Очевидно, что враг пытается изучить, каким именно образом причинили ему такие потери, и выискивает способы противодействия", — рассказала она. 

Напомним, 22 декабря в Воздушных силах сообщили, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА" ДЛЯ РЕШИСТОВ! ВСУ приземлили сразу 3 российских истребителя Су-34!

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Дата публикации
Просмотры
2437
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