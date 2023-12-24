Сбитие трех российских Су-34: в ВСУ рассказали о последствиях

Россия пытается выясниться, как Украине удалось сбиты их самолеты.

После сбития трех российских Су-34 на юге не фиксируется активность тактической авиации и использование управляемых авиабомб.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в воскресенье, 24 декабря.

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"На данном этапе не наблюдаем активности тактической авиации, как она была раньше, и использование управляемых авиабомб после того инцидента не зафиксировано. Очевидно, что враг пытается изучить, каким именно образом причинили ему такие потери, и выискивает способы противодействия", — рассказала она.

Напомним, 22 декабря в Воздушных силах сообщили, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34.

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