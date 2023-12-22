ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34

Украинские защитники уничтожили три российских бомбардировщика Су-34 на юге Украины в пятницу, 22 декабря.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николай Олещук.

"Сегодня, в полдень, на Южном направлении — минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34", — говорится в сообщении.

Успешная работа украинских защитников стала мгновенным ответом на послание оккупантов, которое они оставили на одном из сбитых ночью "Shahed".

"На куске сбитого "Шахеда" с серией "ЬИ" получил послание от оккупантов: "сDохните сYки". Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Вечного полета "братья", — говорится в сообщении Олещука.

Послание россиян на сбитом БПЛА. Фото: Николай Олещук.

Напомним, с утра 22 декабря украинский Генштаб рассказал детали о потерях РФ. Отмечалось, что российская армия потеряла 324 самолета и 324 вертолета.

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