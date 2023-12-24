Евгений Клопотенко объяснил, почему изменил школьное питание

Известный украинский повар Евгений Клопотенко объяснил, почему решил изменить школьное питание.

К слову, кулинар этим занимается шесть лет на бесплатных началах. Клопотенко объяснил в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", что его целью было то, чтобы искоренить советщину в школьных столовых, чтобы школьники ели современную украинскую еду.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Шесть лет назад начал менять школьное питание, это все делаю бесплатно. Я не получил ни копейки за то, что меняю школьное питание. Моя цель – я не хочу жить в стране с детьми, которые едят советскую еду. Детям сейчас 12, через 10 лет им будет 22, мне где-то будет 47 лет, я буду общаться с людьми, которым 22 года, а они будут современными украинцами. Я об этом мечтаю", — прокомментировал повар.

Клопотенко убежден, что еда влияет на сознание. Когда дети будут есть украинское меню, то у них будет формироваться понимание, что они – украинцы. Кроме того, задачей кулинара было то, чтобы школьники ели современную и здоровую пищу.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Я уверен, что еда может изменить сознание людей. Я не могу изменить взрослых, а детям нужно давать другой код. Я хочу, чтобы дети ели украинскую и мировую пищу. Я хочу, чтобы они становились украинцами и частью мира. Это моя задача – изменить это. Также хочу, чтобы еда была современной и здоровой", — добавил повар.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко ошеломил признанием, что у него была "бронь" от Минкульта на повестки.

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