Речь идет о периоде, когда в США будет передача власти от президента к другому.

Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024/25, когда Соединенные Штаты останутся без лидера на посту президента и не смогут прийти на помощь европейским союзникам.

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Об этом информирует издание BILD со ссылкой на собственный источник в разведке.

Речь идет о периоде между освобождением от должности нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

По словам сотрудника разведки, российские власти надеются, что бывший президент Дональд Трамп снова займет Белый дом, поскольку за него "может произойти все, что угодно".

Глава Минобороны Германии Борис Писториус ранее заявлял о необходимости быть готовыми к боевым действиям против России.

"Сейчас у нас около пяти-восьми лет, за которые мы должны наверстать потерянное — как в вооруженных силах, в промышленности и в обществе", — сказал Писториус.

Кроме того, Германия планирует перебросить до четырех тысяч солдат бундесвера к 2027 году.

Яцек Севера, глава Управления национальной безопасности Польши, ранее заявил, что страны НАТО на восточном фланге должны в течение трех лет подготовиться к возможной конфронтации с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ создала подставную авиакомпанию, чтобы возить нелегалов в Европу.

Кроме того, мы ранее информировали, что FP рассказало о последствиях для Европы в случае поражения РФ.

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