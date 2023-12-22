Решится ли Путин открыть второй фронт в Европе: прогноз эксперта

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что не намерен отказываться от поставленных целей в Украине. Тем не менее, он может зайти дальше и открыть второй фронт в Европе. В частности, параллельно он заявил о создании Ленинградского военного округа вблизи Финляндии.

Решится ли на это Путин, ответил поллитехнолог Марат Гельман 24 канала.

Решится ли Путин на второй фронт в Европе

По прогнозу эксперта, Путин до 2014 года считал, что НАТО не способна противостоять российской агрессии, а Украина будет в его "кармане". Однако планы изменились.

По мнению Гельмана, к 2014 году Путин хотел пробить "коридор" в Калининградскую область. Он считал, что НАТО не может противостоять агрессии, а Украина будет "в его кармане", ведь там находился Виктор Янукович. Однако планы изменились.

В то же время сегодняшние угрозы Путина не следует воспринимать как блеф.

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"Открытие второго фронта в разы увеличивает вероятность быстрого поражения России. Конечно, рано или поздно его система упадет. Но это уже внутренние процессы. Российское общество должно созреть до этого. Или Путин физически умрет. Но когда говорим о втором фронте – то это скорая поражение России. Эти угрозы могут быть реализованы, но с не очень высокой вероятностью", – отметил Гельман.

Неудивительно, что сейчас Путин будет "вкладываться" в разжигание конфликтов в мире.

Напомним, в Кремле заявили назвали статью The Wall Street Journal о том, что главаря ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина ликвидировала "правая рука Путина", "бульварным чтивом".

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