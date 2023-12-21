Удары "Кинжалами": почему мало сбито этих российских ракет

С начала полномасштабного вторжения армия РФ запустила по Украине 48 ракет "Кинжал". Силам ПВО удалось уничтожить всего 15 таких воздушных целей.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Почему так мало? Потому, что "Patriot" у нас не было раньше. А сейчас уже "Patriot" позволяет отрабатывать именно по "Кинжалам", — подчеркнул он.

Игнат также прокомментировал затяжные воздушные тревоги, объявляемые в стране из-за взлетов российских МиГов. По его словам, была подробно изучена ситуация и командующий ПС доложил высшему руководству государства "сколько запускается, сколько было взлетов, сколько было боевых применений в отношении "Кинжалов".

Он отметил, что, например, если враг запускает "Кинжал" из Тамбовской области, то в Киев она прилетает через 2 мин, в Винницу — где-то через 3,5 мин. Именно поэтому, отмечает Игнат, во время взлета бомбардировщиков в РФ карта тревог "красная не просто так".

Напомним, 14 декабря, в Украине четыре раза объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов МиГ-31К. Россия дважды запустила ракеты по Хмельнитчине. Враг ударил "Кинжалами".

Кроме того, в Киеве прогремели мощные взрывы. Силами ПВО была уничтожена одна ракета Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области.

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