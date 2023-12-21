Удари "Кинджалами": чому мало збито цих російських ракет

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ запустили по Україні 48 ракет "Кинджал". Силам ППО вдалося знищити лише 15 таких повітряних цілей.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Чому так мало? Тому, що "Patriot" в нас не було раніше. А зараз вже "Patriot" дозволяє відпрацьовувати саме по "Кинджалах", - наголосив він.

Ігнат також прокоментував затяжні повітряні тривоги, які оголошують в країні через зльоти російських МіГів. З його слів, було детально вивчено ситуацію і командувач ПС доповів вищому керівництву держави "скільки чого запускається, скільки було зльотів, скільки було бойових застосувань щодо "Кинджалів".

Він наголосив, що, приміром, якщо ворог запускає "Кинджал" з Тамбовської області, то до Києва вона прилітає за 2 хв, до Вінниці – десь за 3,5 хв. Саме тому, зауважує Ігнат, під час зльоту бомбардувальників в РФ карта тривог "червона не просто так".

Нагадаємо, 14 грудня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти МіГ-31К. РФ двічі запустила ракети по Хмельниччині. Ворог вдарив "Кинджалами".

Крім того, у Києві пролунали потужні вибухи. Силами ППО було знищено одну ракету Х-47М2 "Кинджал" в Київській області.

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