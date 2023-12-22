РФ планує мобілізувати українських школярів – документи

Росія хоче призивати до свого війська українських дітей 2007 року народження. Відповідний реєстр вже розробляють.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

РФ хоче призивати до війська українських дітей 2007 року

Росіянам потрібне "гарматне м'ясо"

Вже за дорученням окупантів по Маріуполю та району почали формування справ призовника та постановці на військовий облік дітей, що народились 2007 року. У такий спосіб ворог хоче повноцінно забезпечити призов та наповнення штурмово-м'ясних батальонів наступного року.

РФ хоче призивати до війська українських дітей 2007 року

"Ми попереджали. Ось вона – реальність. Навесні – вибори царя царем, а потім – привіт армія окупанта. Батьки – дивіться на ці оригінали документів. Ви самі зараз будете виписувати своїм дітям повістку, заповнюючи анкети для справи призовника. Поки не пізно. Тікайте. Інакше... подивіться цифри українського Генштабу. Не дайте туди потрапити вашому сину",– закликав Андрющенко.

РФ хоче призивати до війська українських дітей 2007 року

Нагадаємо, у Маріуполі розквітла нова "бавовна". Хоч росіяни цей факт відкидають, але було декілька прильотів.

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