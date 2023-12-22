РФ планирует мобилизовать украинских школьников – документы

Россия хочет призывать в свое войско украинских детей 2007 года рождения. Соответствующий реестр уже разрабатывается.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

РФ хоче призивати до війська українських дітей 2007 року

Россиянам нужно "пушечное мясо"

Уже по поручению окупантов по Мариуполю и району начали формирование дел призывника и постановке на военный учет детей, родившихся в 2007 году. Таким образом враг хочет, чтобы полноценно обеспечить призыв и наполнение штурмово-мясных батальонов в следующем году.

РФ хоче призивати до війська українських дітей 2007 року

"Мы предупреждали. Вот она – реальность. Весной – выборы царя царем, а потом – привет армия оккупанта. Родители – смотрите на эти оригиналы документов. Вы сами сейчас будете выписывать своим детям повестку, заполняя анкеты для дела призывника. Пока не поздно. Бегите "Иначе... посмотрите цифры украинского Генштаба. Не дайте туда попасть вашему сыну", — призвал Андрющенко.

РФ хоче призивати до війська українських дітей 2007 року

Напомним, в Мариуполе расцвел новый "хлопок". Хотя россияне этот факт исключают, но было несколько прилетов.

Читайте также: