В тюрьме заменили сторожевых собак стаей бдительных гусей – видео

Тюрьма в бразильском штате Санта-Кантарина недавно заменила своих сторожевых собак стаей гусей, якобы издающих громкие звуки, когда слышат, что кто-то пытается сбежать.

Об этом пишет Reuters.

В наши дни тюремные комплексы оснащены самыми современными системами обнаружения, существенно усложняющими побег заключенных незамеченными. Тем не менее, несмотря на технологические достижения, всегда полезно иметь резервную аналоговую систему обнаружения на случай, если что-нибудь сложное выйдет из строя. Обычно нормой есть люди и сторожевые собаки, но в некоторых тюрьмах используются маловероятные альтернативы. Например, в нескольких тюрьмах Бразилии сторожевые собаки заменены гусями, которые, по их словам, не только столь же эффективны, если даже не более эффективны, но и дешевле содержать. Судя по всему, у гусей очень хороший слух, и они издают громкие звуки всякий раз, когда обнаруживают странные звуки, тем самым предупреждая охранников.

"У нас есть электронное наблюдение, личное наблюдение... И, наконец, наблюдение гусями, заменившими собак", — сказал директор тюрьмы Маркос Роберто де Соуза. "Ночью очень тихо. Как видите, даже днем здесь очень тихо, а ночью тем более… Пространство способствует такому типу безопасности в случае с гусями".

Стая "гусей-охранников" патрулирует пространство между внутренним забором тюрьмы и ее главной наружной стеной.

Бразильские тюрьмы уже не менее 12 лет полагаются на гусей, чтобы удержать узников от побега. Еще в 2011 году тюрьма Собрал в Сан-Паулу попала в заголовки международных новостей из-за использования стаи гусей в качестве средства предупреждения охранников о подозрительной активности.

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Интересно, что гуси помогают китайским пограничным патрулям сдерживать нелегальных иммигрантов уже как минимум два года, поскольку они гораздо лучше собак обнаруживают шумы и доставляют своих людей к источнику.

Напомним, мужчину, отсидевшему 48 лет, оправдали. Это самое длинное несправедливое заключение в истории США.

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