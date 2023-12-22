Чи наважиться Путін відкрити другий фронт у Європі: прогноз експерта

До 2014 року Путін хотів пробити "коридор" до Калінінградської області.
Російський диктатор Володимир Путін уже заявив, що не збирається відмовлятися від поставлених цілей в Україні. Попри це, він може зайти далі і відкрити другий фронт у Європі. Зокрема, паралельно він заявив про створення Ленінградського військового округу поблизу Фінляндії.
Чи наважиться на це Путін, відповів поллітехнолог Марат Гельман 24 каналу.
Чи наважиться Путін на другий фронт у Європі
За прогнозом експерта, Путін до 2014 року вважав, що НАТО не здатне протиястояти російській агресії, а Україна буде в його "кишені". Проте, плани змінилися.
На думку Гельмана, до 2014 року Путін хотів пробити "коридор" до Калінінградської області. Він вважав, що НАТО не здатне буде протистояти агресії, а Україна буде "в його кишені", адже там перебував Віктор Янукович. Однак плани змінилися.
Водночас, сьогоднішні погрози Путіна не варто сприймати як блеф.
"Відкриття другого фронту в рази збільшує ймовірність швидкої поразки Росії. Звісно, рано чи пізно його система впаде. Але це вже внутрішні процеси. Російське суспільство має дозріти до цього. Або ж Путін фізично помре. Але коли говоримо про другий фронт – то це швидка поразка Росії. Ці погрози можуть бути реалізовані, але з не дуже високою ймовірністю", – зазначив Гельман.
Не дивно, що зараз Путін буде "вкладатися" у розпалювання конфліктів у світі.
Нагадаємо, у Кремлі заявили назвали статтю The Wall Street Journal про, що ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина ліквідувала "права рука Путіна", "бульварним чтивом".
Читайте також: