Україна повернула тіла 66 загиблих захисників

Україна сьогодні, 22 грудня, повернула тіла (останки) 66 загиблих оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Збройні сили Укоаїни забезпечать перевезеня репатрійованих тіл та останкі,щоб передати їх правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

"Останки полеглих захисників вдалося повернути завдяки зусиллям співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України", - вказано у повідомленні.

До повернення тіл військових долучилися також представник Червоного Хреста та очільник делегації МКЧХ Юргу Еглін.

Нагадаємо, у Росії в поїзді Тюмень-Адлер померла 12-річна Вероніка Ю. родом з окупованої Луганщини. Ще понад 100 дітей доправлені до інфекційної лікарні.

Читайте також: