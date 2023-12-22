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Украина вернула тела 66 погибших защитников

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Украина вернула тела 66 погибших защитников

Украина вернула тела погибших защитников / Фото: УНИАН

Тела погибших защитников продолжают возвращать.

Украина сегодня, 22 декабря, вернула тела (останки) 66 погибших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Вооруженные силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останки, чтобы передать их правоохранителям и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

"Останки павших защитников удалось вернуть благодаря усилиям сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВСУ (ЦУ ЦВД), ГУ ГВС в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

К возвращению тел военных присоединились также представитель Красного Креста и глава делегации МККК Юрга Эглин.

Напомним, в России в поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя Вероника Ю. родом из оккупированной Луганской области. Еще более 100 детей доставлены в инфекционную больницу.

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Дата публикации
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