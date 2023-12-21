"А если выиграет Россия?": FT описало ужасы, ожидающие Украину и мир

Авторы публикации отмечают, что "отказ от Украины был бы выбором", но есть альтернатива, которая заключается в усилении финансовой и военной помощи для государства.

Если Россия победит в войне, то начнет фильтрационные чистки населения, свободное государство сможет выжить на западе Украины, РФ нападет на страны Балтии. И успех президента РФ Владимира Путина вдохновит другие заинтересованные во вторжении в соседние государства страны.

Такой сценарий описывается в материале Financial Times.

"Запад играется с идеей отдать Владимиру Путину Украину", – считают авторы статьи.

По подсчетам Кильского института мировой экономики, последняя выделенная западная помощь Украине сократилась почти на 90% по сравнению с предидущим годом. Это произошло даже до того, как США и ЕС в декабре не смогли утвердить дополнительные средства.

"Избиратели, подстрекаемые ультраправыми пропутинистами, начинают скучать от войны в Украине. Запад после 18-месячного перерыва возобновляет 15-летнее примирение с агрессией Путина. "Если победит Россия" становится все более вероятным сценарием", – говорится в материале.

Что будет в случае победы России в войне против Украины

Авторы публикации описали, как могут разворачиваться события в Украине и мире в случае победы России в войне.

Россия будет совершать над украинцами "страшное победоносное" правосудие.

"Это не спекуляции. Это именно то, что россияне уже сделали в Украине: массовые казни, кастрации, изнасилования, пытки и похищение детей. Вспомните списки украинских общественных деятелей, которые были составлены Россией до вторжения, чтобы их "устранили", — отмечается в статье.

Эксгумация убитых оккупантами украинцев из братской могилы в Буче / Фото: Getty Images

Атаки украинских партизан вызвали бы новые репрессии со стороны РФ.

Еще миллионы украинцев сбежали бы на Запад, но в этот раз – навсегда.

Свободное государство может выжить на западе Украины, ссылаются авторы на мнение экс-дипломата из Британии Питера Рикеттса. Эта часть Украины может даже вступить в ЕС.

"Путина, кажется, регион не очень беспокоит. Но можно ожидать повторных нападений России, независимо от того, какие "договоры" были подписаны. Россия также постоянно нарушала Минские соглашения после 2014 года. Подвижное российское наступление захватит территорию, когда сможет", — говорится в материале.

Также прогнозируется, что в случае победы Путин будет контролировать около четверти мирового экспорта пшеницы.

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Успех Путина вдохновит на агрессию другие государства

Успех Путина вдохновит другие страны, заинтересованные во вторжении в соседние государства: Китай, Венесуэла, Азербайджан.

"Каждый раз, когда россияне думают, что они "выиграли" конфликт за Путина – Грузия 2008 год, Украина 2014 год, Сирия 2015 год – они узнают что-то о нас (Западе – ред.). Становятся чрезмерно уверенными в своих силах и через несколько лет пробуют более масштабные и смелые операции", – рассказала Дара Массикот из Фонда Карнеги за международный мир.

Авторы статьи также допускают возможность создания украинской армии в эмиграции, которая будет совершать вылазки из европейских стран. И это будет еще больше стимулировать российские атаки на эти места.

"Путин уже построил военную экономику. Его армия обновила свои методы на десятилетие менее чем за два года. Его население показало, что будет терпеть даже большую войну. Почему бы не продолжать кусать соседние государства? Болельщик Путина Виктор Орбан должен бы понимать, что Венгрия граничит с Украиной", – говорится в материале.

Нападение России на страны Балтии

По мнению авторов, дискредитированное НАТО столкнется с величайшим испытанием. Североатлантический Альянс и ЕС являются, пожалуй, самыми сильными многонациональными альянсами, оставшимися в националистическом мире. Путин стремится доказать, что они не выдержат.

"Если бы он напал на страны Балтии, НАТО, вероятно, пришлет войска. Но как надолго? Как только несколько сотен западных солдат вернутся мертвыми, ультраправые партии потребуют "мира", то есть невыполнимых мирных соглашений с Путиным. Западные страны могут отступить, заявив, что они выполнили свое обязательство в соответствии со статьей 5 договора о НАТО по борьбе за союзника. Никто не хотел бы эскалировать ядерную войну", – говорится в публикации.

Нападение Путина на НАТО / Фото: ТСН.ua

Там добавляют, что статья 5 не является священной. Другие международные соглашения – от Конвенции ООН против пыток до правил ЕС по дефициту бюджета – регулярно безнаказанно нарушаются. Российская армия в Украине, ХАМАС и армия Израиля в Газе недавно нарушили международное право на камеры.

Американцы и западноевропейцы чувствуют иммунитет: Путин придет не за ними. Неудивительно, что некоторые восточноевропейские чиновники начали рассуждать о том, чтобы сначала напасть на Россию, чем просто сидеть и ждать, пока она нападет на них.

Более вероятен сценарий: многие европейские страны тратят состояние на оборону, восстанавливают военную обязанность и инвестируют в ядерное оружие, в то же время позволяя Путину запугивать их.

Как Запад еще может помочь Украине

"Отказ от Украины был бы выбором. Есть альтернатива. Россия имеет низкотехнологичную экономику размером с Канаду. Европейцы могли бы помочь Украине противостоять Путину, даже если Трамп выйдет. Нам пришлось бы быстро строить вооруженную промышленность, но усилия, которые от нас будут требоваться, будут незначительными по сравнению с Россией. Нам также нужно заменить американскую помощь Украине – 71,4 млрд евро за первый 21 месяц войны, согласно Кильскому институту, или 40,8 млрд евро на годовой основе – это 70 евро в год на европейского гражданина НАТО. Мы могли бы найти это, если бы захотели", – резюмируется в статье.

Кстати, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, полное отсутствие западной помощи для Украины крайне негативно скажется на ситуации на фронте, и в течение года государство потеряет ряд территорий на востоке и юге. А РФ развернет кампанию по принуждению к переговорам на своих условиях.

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