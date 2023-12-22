Дроны атаковали юг Украины: куда попал враг и какие последствия

Силы ПВО уничтожили 17 вражеских БПЛА, однако есть и попадания.

Российская армия в ночь на 22 декабря атаковала беспилотниками Shahed-131/136 южные регионы Украины. Зафиксированы попадания и падение обломков в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщили Силы обороны Украины.

Отмечается, что оккупанты устроили массированную атаку дронами по Украине, в том числе и по южным регионам. Враг запустил БПЛА из оккупированного Крыма.

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Подразделения противовоздушной обороны уничтожили на юге 17 вражеских беспилотников типа Shahed-131/136:

10 – на Николаевщине,

4 – на Херсонщине,

3 – в Одесской области.

Зафиксировано дроновое попадание в Николаевской области. Там на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. Люди не пострадали.

В Одесской области оккупанты пытались попасть по припортовой инфраструктуре, но силы ПВО сработали эффективно. Однако обломки сбитого беспилотника повредили зернохранилище. Там возник пожар, который быстро обуздали сотрудники предприятия. Пострадавших нет.

Атака дронами 22 декабря – что известно

Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку беспилотниками по Украине в ночь на 22 декабря. В нескольких областях работала ПВО. Что касается последствий, то, в частности, в Киеве обломки дронов упали в двух районах, нанеся разрушениям жилью украинцев. Есть раненые.

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