Дрони атакували південь України: куди влучив ворог і які наслідки

Сили ППО знищили 17 ворожих БПЛА, однак є і влучання.

Російська армія в ніч проти 22 грудня атакувала безпілотниками Shahed-131/136 південні регіони України. Зафіксовані влучання і падіння уламків на Миколаївщині та Одещині.

Про це повідомили Сили оборони України.

Зазначається, що окупанти влаштували масовану атаку дронами по Україні, зокрема й по південних регіонах. Ворог запустив БПЛА з окупованого Криму.

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Підрозділи протиповітряної оборони знищили на півдні 17 ворожих безпілотників типу Shahed-131/136:

10 – на Миколаївщині,

4 – на Херсонщині,

3 – на Одещині.

Зафіксоване дронове влучання на Миколаївщині. Там на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідували Люди не постраждали.

На Одещині окупанти намагалися влучити по припортовій інфраструктурі, але сили ППО спрацювали ефективно. Однак уламки збитого безпілотника пошкодили зерносховище. Там виникла пожежа, яку швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих немає.

Атака дронами 22 грудня – що відомо

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку безпілотниками по Україні в ніч проти 22 грудня. В кількох областях працювала ППО. Щодо наслідків, то зокрема в Києві уламки дронів упали у двох районах, завдавши руйнувань житлу українців. Є поранені.

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