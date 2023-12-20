Иначе "геноцид нам гарантирован": эксперт озвучил мотивацию вступать в ВСУ

Чернык напомнил, как в 20 веке Украина проиграла россиянам свою независимость, и они наказали за это Голодомором.

По поводу изменений к мобилизации Украина идет по пути проб и ошибок, ведь все 30 лет независимости на этот вопрос не было ответа. Мотивировать вступать в ряды ВСУ должно то, что россияне поставили своей целью полностью уничтожить украинцев.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Чернык.

Эксперт ответил на вопрос, нужно ли менять что-либо в механизмах мобилизации.

"У меня нет однозначного ответа, буду с вами честным. Мы 30 лет на этот вопрос не отвечали. 30 лет! Ну это же серьезный вопрос. Мы 30 лет так, как надо, не занимались оборонным укладом государства, и мы хотим дать быстрые ответы за несколько месяцев? Так не бывает в природе. Мы идем по пути проб и ошибок. Эти пробы и ошибки досадные и болезненные", – рассказал Чернык.

В контексте того, как мотивировать людей вступать в ряды украинской армии, эксперт подчеркнул, что эта работа должна быть однозначно высокооплачиваемой: "Это даже не обсуждается".

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Чернык также подчеркнул, что в случае капитуляции Украины Россия гарантированно устроит масштабный геноцид.

"В части мотивации я немного прыбегну к философии. Война – экзистенциальная: россияне поставили цель нас уничтожить. Подчеркиваю – именно уничтожить, потому что не смогли нас вернуть добровольно назад. Вспомним 20 век. Мы тогда проиграли свою независимость именно им. И именно за то, что мы проиграли, они нас очень строго наказали. Наказали нас Голодомором", – напомнил эксперт.

"Если кто-то думает, что в случае нашей капитуляции будет по-другому, то глубоко ошибается. Если капитуляция сложится и россияне войдут в Ужгород, то геноцид нам гарантирован в таких масштабах и таких объемах, на фоне которых 20 век может показаться таким очень вялым. Они не смогут нам простить, что мы решили выходить из империи. А если так – то какой у нас выбор?" – резюмировал Чернык.

Напомним, в Украине готовятся изменения к мобилизации: для этого идет работа над соответствующим законопроектом. В частности, документ может предусматривать новые правила вручения повесток, усиление наказания за уклонение от службы, потерю права на отсрочку для некоторых мужчин, расширение категории тех, кто должен стать на военный учет (в частности, речь идет о женщинах) и другое.

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