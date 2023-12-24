Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 24 декабря

В Украине ожидается снег и похолодание.
Погода в Украине сегодня, 24 декабря, будет со снегом. В некоторых областях ожидаются дожди и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.
Местами небольшой, а в Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, в южной части с дождем.
На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха -2...+3℃, в южной части 0...+5℃. В Карпатах прогнозируется снег, температура -1... -6℃.
На Киевщине и столице будет облачно, местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.
Ветер западный и северо-западный, порывистый, 7-12 м/с. Температура по области -2...+3℃. В Киеве около 0°С.
Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.
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