Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 24 декабря

В Украине ожидается снег и похолодание.

Погода в Украине сегодня, 24 декабря, будет со снегом. В некоторых областях ожидаются дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Местами небольшой, а в Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, в южной части с дождем.

На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха -2...+3℃, в южной части 0...+5℃. В Карпатах прогнозируется снег, температура -1... -6℃.

На Киевщине и столице будет облачно, местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер западный и северо-западный, порывистый, 7-12 м/с. Температура по области -2...+3℃. В Киеве около 0°С.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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