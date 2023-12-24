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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 24 грудня

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 24 грудня

До України йде похолодання / Фото: pixabay.com

В Україні очікується сніг та похолодання.

Погода в Україні сьогодні, 24 грудня, буде зі снігом. У деяких областях очікується дощ та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Місцями невеликий, а на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг, у південній частині з дощем. 

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря -2... +3℃, у південній частині 0... +5℃. У Карпатах прогнозують сніг, температура -1... -6℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний та північно-західний, поривчастий, 7-12 м/с. Температура по області -2... +3℃. У Києві близько 0℃.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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