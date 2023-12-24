ЗС РФ атакували Україну дронами: перші подробиці нічного обстрілу

Росіяни сьогодні вночі знову влаштували атаку по українських містах - випустили ударні безпілотники.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що ворожі дрони вночі збивали в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 24 грудня на Хмельницьку область відбулася чергова атака ворожих дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти намагаються розширити географію своїх майданчиків для запуску своїх БПЛА по Україні.

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