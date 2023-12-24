У Хмельницькій області спрацювала ППО: деталі

У ніч проти 24 грудня 2023 року на Хмельницьку область відбулася чергова атака ворожих дронів.

Про це інформували місцеві посадовці та Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині!", - заявив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Cергій Тюрін.

"Перебувайте в укриттях! Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", - пізніше додав він.

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"Відбій повітряної тривоги! Дякуємо силам ППО ЗСУ за роботу! Тримаймо стрій!", - пізніше заявив мер міста Хмельницький Олександр Симчишин.

Нагадаємо, що раніше українські військові знищили 9 ворожих безпілотників.

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