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У Хмельницькій області спрацювала ППО: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Хмельницькій області спрацювала ППО: деталі

В області працювала ППО / Фото: ТСН.ua

На область відбулася чергова атака ворожих безпілотників.

У ніч проти 24 грудня 2023 року на Хмельницьку область відбулася чергова атака ворожих дронів. 

Про це інформували місцеві посадовці та Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині!", - заявив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Cергій Тюрін. 

"Перебувайте в укриттях! Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", - пізніше додав він. 

"Відбій повітряної тривоги! Дякуємо силам ППО ЗСУ за роботу! Тримаймо стрій!", - пізніше заявив мер міста Хмельницький Олександр Симчишин. 

Нагадаємо, що раніше українські військові знищили 9 ворожих безпілотників

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