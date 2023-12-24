В Хмельницкой области сработало ПВО: детали

В ночь на 24 декабря 2023 года на Хмельницкую область произошла очередная атака вражеских дронов.

Об этом сообщили местные чиновники и Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Внимание! Вражеские ударные БпЛА уже на Хмельнитчине!", — заявил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Находитесь в укрытиях! Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — позже добавил он.

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"Отбой воздушной тревоги! Спасибо силам ПВО ВСУ за работу! Держим строй!", — позже заявил мэр города Хмельницкий Александр Симчишин.

Напомним, что ранее украинские военные уничтожили 9 вражеских беспилотников.

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