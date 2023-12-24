В Хмельницкой области сработало ПВО: детали

На область произошла очередная атака вражеских беспилотников.
В ночь на 24 декабря 2023 года на Хмельницкую область произошла очередная атака вражеских дронов.
Об этом сообщили местные чиновники и Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
"Внимание! Вражеские ударные БпЛА уже на Хмельнитчине!", — заявил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Находитесь в укрытиях! Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — позже добавил он.
"Отбой воздушной тревоги! Спасибо силам ПВО ВСУ за работу! Держим строй!", — позже заявил мэр города Хмельницкий Александр Симчишин.
Напомним, что ранее украинские военные уничтожили 9 вражеских беспилотников.
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