Евгений Клопотенко впервые рассказал, почему Эктор Хименес-Браво на него обиделся

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о недоразумении с кулинаром и ведущим Эктором Хименесом-Браво.

Как знаменитость признался в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", их конфликт возник с пустого места. Эктор считал, что Евгений обиделся на него и заблокировал его в фотоблоге, а тот – наоборот. Оказалось, что проблема была как раз таки в Instagram. Соцсеть почему-то заблокировала их друг для друга. Эти недоразумения кулинары уже уладили. Знаменитостям пришлось писать жалобы в головной офис Instagram, чтобы их разблокировали.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Был на меня обижен, потому что считал, что я его удалил и заблокировал. Я же считал, что он меня удалил и заблокировал. Оказалось, что проблема была в Instagram. Мы месяц это все решали, писали в головной офис Instagram. Действительно, ни он, ни я не блокировали друг друга, но наговаривали что-то там друг на друга", — поделился Евгений.

Клопотенко говорит, что со всеми поварами Украины у него отличное общение. До полномасштабной войны были какие-то недоразумения, однако это все сместилось на другой план.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Раньше я с поварами не общался, они меня все ненавидели. Сейчас, после борща, что объединил, начали общаться. Со всеми шеф-поварами у нас все окей. Все свои роли позанимали, всем нам хватит работы и мы стали таким сообществом. Нет ни с кем конфликтов", — прокомментировал кулинар.

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