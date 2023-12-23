Зеленский объяснил, благодаря чему удалось сбить три российских самолета

Усиление воздушного щита над Украиной действенно не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Примером тому президент Украины Владимир Зеленский назвал недавнее уничтожение трех российских бомбардировщиков Су-34 на юге Украины.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в субботу, 23 декабря.

“Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению. Я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и готовятся к соответствующим шагам в поддержке в следующем году”, — подчеркнул Зеленский.

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Президент также выразил благодарность за новые пакеты военной помощи от западных партнеров Украины.

“Германия: “Гепарды”, зенитные установки и снаряды – калибр 155 – и другое необходимое оружие. Спасибо! Нидерланды: пакет более 100 миллионов евро, который поможет нашей устойчивости. Спасибо! Финляндия: уже 21-й пакет помощи – именно оборонной – и тоже более чем на 100 миллионов евро. Благодарен!” – пересчитал он.

Владимир Зеленский также отметил возросший потенциал санкций США.

“Есть решение по финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции и сотрудничают с ВПК террористов. Есть и новые санкционные решения против тех, кто помогает России экспортировать нефть с нарушением прайс-кепов. Давить именно на такие российские связи с сообщниками особенно важно. Я благодарен за это. Ожидаем и утверждение пакета американской поддержки на следующий год, и благодарен представителям обеих партий за понимание того, что решение должно быть принято”, — подчеркнул он.

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Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что уничтожение на юге Украины трех вражеских бомбардировщиков Су-34 было спланированной операцией.

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