Безугла встревожила соцсети опросом о потерях ВСУ

Народная депутат предложила только два категорических варианта ответа — "да" или "нет".

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла решила поинтересоваться в соцсетях целесообразностью обнародования потерь ВСУ во время полномасштабной войны с российскими агрессорами.

Соответствующий опрос она опубликовала на своей Facebook-странице.

"Считаете ли вы, что наши потери во время полномасштабного вторжения России нужно обнародовать?" — спрашивает Безуглая.

Народная депутат предложила только два категорических варианта ответа — "да" или "нет".

Эта тема ощутимо встревожила пользователей соцсети, которые в своих комментариях традиционно разошлись во взглядах. В частности, они пишут:

"Не думаю что это уже секрет, потому что каждая громада их видит и так";

Обнародовать потери необходимо в первую очередь для создания механизма ответственности военного руководства за свои решения. При обнародовании необходимо указывать подраздел где были потери. Это сразу выявит непрофессиональные действия отдельных командиров, недостатки в организации такмеда, подготовки военных... Общество, осознавая ежедневные потери, потребует от власти решений, которые в конечном итоге уменьшат количество потерь”;

"Лучше не надо, потому что народ не поймет почему нет точных данных в реальном времени (а их нет и быть не может по объективным причинам)";

Что изменит обнародование информации о потерях? Ваша цель – сорвать мобилизацию? Чтобы мужчины начали бояться, женщины тоже, начались массовые попытки выезда, попытки скрываться?”;

"Надо обнародовать сколько на войне было украдено".

По состоянию на 23:30 субботы, 23 декабря, к опросу присоединилось около трех тысяч пользователей. Из них 80% проголосовали за обнародование потерь ВСУ во время войны.

Напомним, ранее Марьяна Безугла провела на своей странице в соцсетях опрос, в котором поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти.

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