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"Чтобы меня не мобилизовали": Безугла провела опрос в Facebook

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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"Чтобы меня не мобилизовали": Безугла провела опрос в Facebook

Марианна Безуглая. Фото: bezuhlamariana.

Опрос касается мобилизации.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла запустила опрос среди женщин по мобилизации.

Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

Безуглая назвала свой опрос – опрос-эксперимент. Всего она опубликовала три вопроса, на которые просит отвечать только женскую аудиторию.

Вопрос №1. Чтобы меня не мобилизовали на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае) готова ли я отказаться от гражданства?

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин. / ©
Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Вопрос №2 Готова ли я стать на военный учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это откроет границы для мужчин?

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин. / ©
Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Вопрос №3. Готова ли я стать на военный учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это приведет к демобилизации тех, кто служит 24 месяца?

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин. / ©
Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Кроме того, один вопрос был адресован и мужчинам: "Теперь только для мужчин. Чтобы меня не мобилизовали, готов ли я отказаться от украинского гражданства?"

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин. / ©
Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Напомним, Безугла сделала заявление о мобилизации женщин. По ее словам, украинки, уехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не быть в Европе.

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Дата публикации
Просмотры
820
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