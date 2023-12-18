"Чтобы меня не мобилизовали": Безугла провела опрос в Facebook

Опрос касается мобилизации.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла запустила опрос среди женщин по мобилизации.
Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.
Безуглая назвала свой опрос – опрос-эксперимент. Всего она опубликовала три вопроса, на которые просит отвечать только женскую аудиторию.
Вопрос №1. Чтобы меня не мобилизовали на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае) готова ли я отказаться от гражданства?
Вопрос №2 Готова ли я стать на военный учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это откроет границы для мужчин?
Вопрос №3. Готова ли я стать на военный учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это приведет к демобилизации тех, кто служит 24 месяца?
Кроме того, один вопрос был адресован и мужчинам: "Теперь только для мужчин. Чтобы меня не мобилизовали, готов ли я отказаться от украинского гражданства?"
Напомним, Безугла сделала заявление о мобилизации женщин. По ее словам, украинки, уехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не быть в Европе.