"Чтобы меня не мобилизовали": Безугла провела опрос в Facebook

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла запустила опрос среди женщин по мобилизации.

Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

Безуглая назвала свой опрос – опрос-эксперимент. Всего она опубликовала три вопроса, на которые просит отвечать только женскую аудиторию.

Вопрос №1. Чтобы меня не мобилизовали на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае) готова ли я отказаться от гражданства?

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Вопрос №2 Готова ли я стать на военный учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это откроет границы для мужчин?

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Вопрос №3. Готова ли я стать на военный учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это приведет к демобилизации тех, кто служит 24 месяца?

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Кроме того, один вопрос был адресован и мужчинам: "Теперь только для мужчин. Чтобы меня не мобилизовали, готов ли я отказаться от украинского гражданства?"

Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин.

Напомним, Безугла сделала заявление о мобилизации женщин. По ее словам, украинки, уехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не быть в Европе.

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