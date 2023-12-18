"Щоб мене не мобілізували": Безугла провела опитування у Facebook

Опитування стосується мобілізації.
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації.
Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.
Безугла назвала своє опитування - опитування-експеримент. Всього вона опублікувала три запитання, на які просить відповідати лише жіночу аудиторію.
Запитання №1. Щоб мене не мобілізували на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку) чи готова я відмовитись від громадянства?
Запитання № 2. Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це відкриє кордони для чоловіків?
Запитання №3. Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це призведе до демобілізації тих, хто служить 24 місяці?
Крім того, одне запитання було адресоване і чоловікам: "Тепер лише для чоловіків. Щоб мене не мобілізували, чи готовий я відмовитись від українського громадянства?".
Нагадаємо, Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок. За її словами, українки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.