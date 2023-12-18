Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Щоб мене не мобілізували": Безугла провела опитування у Facebook

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
820
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Щоб мене не мобілізували": Безугла провела опитування у Facebook

Мар’яна Безугла. Фото: bezuhlamariana.

Опитування стосується мобілізації.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

Безугла назвала своє опитування - опитування-експеримент. Всього вона опублікувала три запитання, на які просить відповідати лише жіночу аудиторію.

Запитання №1. Щоб мене не мобілізували на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку) чи готова я відмовитись від громадянства? 

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок. / ©
Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Запитання № 2. Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це відкриє кордони для чоловіків?

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок. / ©
Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Запитання №3. Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це призведе до демобілізації тих, хто служить 24 місяці?

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок. / ©
Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Крім того, одне запитання було адресоване і чоловікам: "Тепер лише для чоловіків. Щоб мене не мобілізували, чи готовий я відмовитись від українського громадянства?".

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок. / ©
Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Нагадаємо, Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок. За її словами, українки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.  

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
820
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація