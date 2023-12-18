"Щоб мене не мобілізували": Безугла провела опитування у Facebook

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

Безугла назвала своє опитування - опитування-експеримент. Всього вона опублікувала три запитання, на які просить відповідати лише жіночу аудиторію.

Запитання №1. Щоб мене не мобілізували на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку) чи готова я відмовитись від громадянства?

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Запитання № 2. Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це відкриє кордони для чоловіків?

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Запитання №3. Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це призведе до демобілізації тих, хто служить 24 місяці?

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Крім того, одне запитання було адресоване і чоловікам: "Тепер лише для чоловіків. Щоб мене не мобілізували, чи готовий я відмовитись від українського громадянства?".

Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок.

Нагадаємо, Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок. За її словами, українки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.

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