17-летняя дочь Ольги Фреймут приехала в Украину из Америки

Злата долгое время находилась на обучении в США.

Старшая дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут 17-летняя Злата Митчелл, долгое время находившаяся в Америке, приехала в Украину.

В своем фотоблоге Злата Митчелл поделилась фотографией, которую сделала, находясь в автобусе. Вероятно, она сняла момент после того, как ночью пересекла польско-украинскую границу. Поскольку незадолго до фотографии из Украины, старшая дочь Фреймут показалась в Варшаве. Также девушка ответила, что очень устала после долгого пути домой. И отметила, что невероятно счастлива быть на родной земле.

"Дом. Уставшая, но очень благодарная", - написала на кадрах дочь ведущей.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Впрочем, с какой целью она приехала в Украину раскрывать не стала. Очевидно, что Злата планирует провести свои рождественские каникулы на родине.

Отметим, большая часть ее семьи находится в Великобритании. В частности, ее мама Ольга Фреймут с 7-летним братом Валерием и 6-летней сестрой Евдокией. На днях украинская ведущая поделилась, как проводит время со своими младшими детьми, которых очень часто можно увидеть в ее фотоблоге.

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