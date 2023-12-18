Президент Чехии предположил "значительные сдвиги" в войне РФ против Украины в 2024 году

Петр Павел отметил, можно предположить, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя.

Президент Чехии Петр Павел считает, что в войне России против Украины в 2024 году произойдут значительные подвижки. Это связано с выборами в РФ и США.

Об этом Петр Павел сказал в интервью для Seznam Zpravy.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", — подчеркнул Павел.

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Президент Чехии напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит диктатор Владимир Путин, то в США результат не так однозначен.

"И можно предположить, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах речь не может идти до тех пор, пока не станет понятным результат выборов в Соединенных Штатах", — отметил он.

По мнению президента Чехии, сейчас Путин надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа в выборах, потому что "с ним можно будет найти общий язык независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.

"Конечно, такая ситуация нам не выгодна и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", — отметил Павел.

Напомним, издание Politico опубликовало статью о том, что Конгресс США может не договориться по поводу границы и помощи Украине в этом году. В это воскресенье сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, независимая сенатор Кирстен Синема и сенатор-демократ Крис Мерфи провели переговоры за закрытыми дверями. Впоследствии они заявили, что достигают прогресса в этих вопросах.

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