Умер известный 29-летний танцовщик из клипа Little Big

В настоящее время проводится расследование в квартире Дмитрия Красилова.

Сегодня, 18 декабря, стало известно о смерти русского танцовщика, который стал известен после участия в клипе группы "Little Big ", Дмитрия Красилова.

Тело без признаков жизни обнаружили в собственном доме звезды в Москве. Как сообщает ряд российских СМИ, в канун дня смерти он жаловался на плохое самочувствие. Впрочем, официально до сих пор так и не известно, что же послужило причиной смерти. Продолжается расследование.

Дмитрий Красилов. Фото: Instagram Дмитрия Красилова

Некоторые источники указывают на то, что 29-летний артист в результате чрезмерного лишнего веса мог страдать на заболевания сердца.

За свою жизнь Дмитрий Красилов неоднократно участвовал в разных клипах и шоу. Его образ всегда запоминался зрителям благодаря низкому росту и излишнему весу танцовщика. В частности, его можно было увидеть в клипе Little Big "Uno". Харизматичный молодой артист предстал в кадре в голубом велюровом комбинезоне, подчеркнувшем его формы.

Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов

Известно, что Красилов не был женат и не имел детей.

Напомним, недавно умер барабанщик культовой группы "AC/DC". На 77-м году жизни не стало Колина Берджесса.

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